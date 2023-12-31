Госсекретарь признался, что США помогают деньгами своему бизнесу, а не киевскому режиму Евгений Берсенев На фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Дмитрий Журавлев Константин Блохин balancetowers.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии