Сбер открыл регистрацию на Зелёный Марафон в пяти южных городах России Забег пройдёт 1 июня в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Ялте и Сочи.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сбер открыл регистрацию на Зелёный Марафон в пяти южных городах России Забег пройдёт 1 июня в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Ялте и Сочи.