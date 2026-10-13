Трамп поставил точку в вопросе о возможном отключении Киева от разведданных США Соединённые Штаты не отключали Украину от разведывательной информации, Киев продолжает получать все необходимые сведения.
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