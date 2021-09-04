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В Госдуме ответили на желание нового главкома ВСУ проехаться на танке по Красной Площади

В Госдуме ответили на желание нового главкома ВСУ проехаться на танке по Красной Площади

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал желание нового главнокомандующего вооруженными силами Украины, генерал-майора Валерия Залужного проехаться на танке по Красной Площади и Арбату, сообщает РИА "Новости".

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