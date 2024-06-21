Выездной семинар по охране труда провела облорганизация отраслевого профсоюза в Бобруйске.

Выездной семинар-учебу по тематике общественного контроля соблюдения законодательства о труде и охране труда провела в Бобруйске Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.
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