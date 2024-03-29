Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ

Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУМинувшей ночью Белгород и область подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ - Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 15 воздушных целей на подлете к городу.