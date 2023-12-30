Немецкий генерал назвал самое необычное оружие русских на поле боя

Названы пораженные 29 декабря на Украине цели. Российские военные уничтожили безэкипажный украинский катер в Черном море Российское Минобороны сообщило, что в Черном море был уничтожен катер-беспилотник ВСУ.
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