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Российские ученые придумали, как ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз

Российские ученые придумали, как ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз

Российские ученые придумали, как ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз, передает РИА Новости.Сообщается, что специалисты компании Cognitive Pilot создали автоматический механизм анализа и исправления ошибок во время обучения нейронных сетей.

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