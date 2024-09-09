Российские ученые придумали, как ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз, передает РИА Новости.Сообщается, что специалисты компании Cognitive Pilot создали автоматический механизм анализа и исправления ошибок во время обучения нейронных сетей.
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