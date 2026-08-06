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Чичарито о Роналду: «Он соревновался даже за ужином. Чтобы стать лучшим, нужно быть лучшим каждую секунду. Только так можно выдержать давление»

Хавьер «Чичарито» Эрнандес поделился впечатлениями от Криштиану Роналду в разговоре с Рио Фердинандом .

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