Куба переизбрана в Совет по правам человека в ООН

Куба переизбрана в Совет ООН по правам человека, заявил генеральный директор департамента многосторонних отношений и международного права МИД республики Родольфо Бенитес 10 октября в интервью агентству Prensa Latina.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии