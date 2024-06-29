Любые проблемы с листьями приводят к нарушению фотосинтеза

Любая проблема с листьями может привести к нарушению фотосинтеза. Дырки — настоящая проблема: их невозможно вылечить, а листовые культуры с дырками непригодны для употребления в пищу и длительного хранения.
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