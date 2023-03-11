Сенатор Пушков: стена разногласий и взаимного раздражения между США и Китаем будет расти и впредь

Стена разногласий и взаимного раздражения между Вашингтоном и Пекином будет расти и впредь. С соответствующим прогнозом выступил член российского Совета Федерации Алексей Пушков.
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