Аргументы недели

98 588 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КузнецовВВ
    Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, достигший 35 лет, имеющий право голоса, проживающий на Украи...Евгений Пригожин ...
  • КузнецовВВ
    за себя говориЕвгений Пригожин ...
  • Надежда
    Завтра зенарик занюхает пару дорожек и ответит Пригожину... игрой членом на пианино...Евгений Пригожин ...

Сенатор Пушков: стена разногласий и взаимного раздражения между США и Китаем будет расти и впредь

Сенатор Пушков: стена разногласий и взаимного раздражения между США и Китаем будет расти и впредь

Стена разногласий и взаимного раздражения между Вашингтоном и Пекином будет расти и впредь. С соответствующим прогнозом выступил член российского Совета Федерации Алексей Пушков.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх