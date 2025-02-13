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Звонок Трампа Путину и Зеленскому назвали символичным

Звонок Трампа Путину и Зеленскому назвали символичным

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал звонки президента США Дональда Трампа лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

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