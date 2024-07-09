Муфтий Дагестана упразднил отдел фетв за несоответствие вызовам времени

Муфтий Дагестана упразднил отдел фетв за его несоответствие "вызовам времени". Это решение было принято после того, как департамент фетв решил временно запретить ношение никаба в республике, но затем отказался от него, не найдя достаточных оснований для такого решения.
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