Минувшая ночь заставила Киев уйти под землю — русская армия устроила массированный налет на различные военные, промышленные и логистические объекты.
Ракеты всю ночь уничтожали Украину
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... уточнение- пару-тройку десятков мразей в лампасах...
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4 час.
Людмила Лиханова
Хорошая профессиональная и очень действенная работа и оружия и воинов и партизан которые дают сведения. МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ ! Давить фашистов без всякой жалости.
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4 час.
Виктор Шилин
Этого категорически мало за смерть нашего генерала, это только за один погон.
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1 час.
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