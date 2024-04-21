Писсуар XIV века в виде импа нашла въехавшая в новый дом пара

Проживающая в Линкольне (Англия) пара нашла в своей ванной комнате скульптурное изображение – импа. Согласно сообщению Arkeonews, имп представляет собой существо из европейской мифологии, похожее на карлика-гоблина или беса.
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