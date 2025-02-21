NVIDIA начинает исследование проблем с черным экраном у видеокарт серии RTX Появ...

NVIDIA начинает исследование проблем с черным экраном у видеокарт серии RTXПоявились многочисленные сообщения от пользователей видеокарт серии GeForce RTX 30+, испытывающих проблемы с черным экраном с тех пор, как NVIDIA выпустила первые специализированные драйверы для серии RTX 50 (Game Ready 572).