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NVIDIA начинает исследование проблем с черным экраном у видеокарт серии RTX Появ...

NVIDIA начинает исследование проблем с черным экраном у видеокарт серии RTX Появ...

NVIDIA начинает исследование проблем с черным экраном у видеокарт серии RTXПоявились многочисленные сообщения от пользователей видеокарт серии GeForce RTX 30+, испытывающих проблемы с черным экраном с тех пор, как NVIDIA выпустила первые специализированные драйверы для серии RTX 50 (Game Ready 572).

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