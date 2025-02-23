РЖД затянули вагоностроителям гайки. Уголь не нашёл выход. Машинисты БАМу не понадобятся. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе был возможный кризис в вагоностроительной отрасли и предложение Минпромторга поддержать логистические компании субсидиями при экспорте контейнеров из РФ в дружественные страны.
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