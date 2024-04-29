На митинге в Тбилиси задержали бывшего госминистра Грузии Петриашвили

Бывший государственный министр Грузии по делам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили задержан в административном порядке на акции протеста в столице страны против законопроекта об иноагентах.
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