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Царьград

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Минобороны: ВСУ за три года СВО потеряли 656 самолетов и 21 тысячу танков

Минобороны: ВСУ за три года СВО потеряли 656 самолетов и 21 тысячу танков

Потери противника в живой силе составляют свыше 1 миллиона военнослужащих убитыми и ранеными.Украинская армия с начала проведения специальной военной операции потеряла десятки тысяч единиц боевой техники и свыше 1 миллиона человек убитыми и ранеными.

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