Минобороны: ВСУ за три года СВО потеряли 656 самолетов и 21 тысячу танков

Потери противника в живой силе составляют свыше 1 миллиона военнослужащих убитыми и ранеными.Украинская армия с начала проведения специальной военной операции потеряла десятки тысяч единиц боевой техники и свыше 1 миллиона человек убитыми и ранеными.