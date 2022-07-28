Царьград

4 477 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Новокузнецке перед поликлиникой выстроилась очередь из пациентов

В Новокузнецке перед поликлиникой выстроилась очередь из пациентов

В Новокузнецке в четверг, 28 июля, пока глава города рассуждает в прямом эфире о бородавках, имя ввиду рекламные конструкции, перед зданием поликлиники №4, которая находится в Новоильинском районе, утром собралась огромная очередь из пациентов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх