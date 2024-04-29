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Раскольники просят Нацмузей отдать им обломки Десятинного храма УПЦ после сноса

Раскольники просят Нацмузей отдать им обломки Десятинного храма УПЦ после сноса

Раскольники просят Национальный музей истории Украины передать им обломки Десятинного храма УПЦ после его демонтажа (Десятинный монастырь Украинской Православной Церкви находится в селе Княжичи Киевской области).

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