Раскольники просят Нацмузей отдать им обломки Десятинного храма УПЦ после сноса

Раскольники просят Национальный музей истории Украины передать им обломки Десятинного храма УПЦ после его демонтажа (Десятинный монастырь Украинской Православной Церкви находится в селе Княжичи Киевской области).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии