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«Отставить зраду!» – укро-депутаты настойчиво выпрашивают прилёт Искандера по куполу Рады

«Отставить зраду!» – укро-депутаты настойчиво выпрашивают прилёт Искандера по куполу Рады

Зеркальная эскалация и ответные удары Москвы на объявленный Зеленским сорокадневный план по «принуждению к миру» свидетельствуют об «агонии режима» РФ.

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