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Турецкие археологи нашли возможную гробницу святого Николая Чудотворца

Турецкие археологи нашли возможную гробницу святого Николая Чудотворца

Турецкие археологи заявили о вероятном обнаружении мощей святого Николая Чудотворца в городе Демре. По информации РИА Новости, это открытие ставит под сомнение широко распространенную версию о том, что останки находятся в Италии.

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