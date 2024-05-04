Многие украинские студенты и аспиранты рискуют вскоре лишиться отсрочки от мобилизации

Не сдавшие дополнительный экзамен по украинскому языку студенты и аспиранты будут отчисляться и утрачивать отсрочку от мобилизации.
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