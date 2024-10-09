😵💫 Международный день юлы – это, конечно, прекрасно, но только если в качестве юлы выступаете не вы и шарики за ролики пока не заехали (а в середине недели вполне уже возможно).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
😵💫 Международный день юлы – это, конечно, прекрасно, но только если в качестве юлы выступаете не вы и шарики за ролики пока не заехали (а в середине недели вполне уже возможно).