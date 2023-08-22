Новый бренд на рынке автомобилей с пробегом. Pango Cars

Первыми партнерами новой федеральной автомобильной экосистемы PANGO CARS стали дилерcкие центры марок CHERY и OMODA, и уже сейчас приобрести сертифицированные автомобили любых марок и моделей можно более чем у 300 дилеров в 90 городах России.
Первыми партнерами новой федеральной автомобильной экосистемы PANGO CARS стали дилерcкие центры марок CHERY и OMODA, и уже сейчас приобрести сертифицированные автомобили любых марок и моделей можно более чем у 300 дилеров в 90 городах России.
Свежие комментарии