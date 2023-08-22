CAR

311 подписчиков

Свежие комментарии

  • Ирина Игнатенко
    💩У автомобилей Lad...
  • Александр
    В Китае насчитывается 12 автомобилестроительных компаний и 50 марок автомобилей. В России не могут одну марку нормаль...BYD поставил абсо...
  • Вячеслав Кудрявцев
    Нэ надо !Научитесь старые делать качественно и будет всем счастье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!АвтоВАЗ будет вып...

Новый бренд на рынке автомобилей с пробегом. Pango Cars

Новый бренд на рынке автомобилей с пробегом. Pango Cars

Первыми партнерами новой федеральной автомобильной экосистемы PANGO CARS стали дилерcкие центры марок CHERY и OMODA, и уже сейчас приобрести сертифицированные автомобили любых марок и моделей можно более чем у 300 дилеров в 90 городах России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх