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Аргументы недели

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Коллективные инвестиции на юге и вклады частных инвесторов в земельные активы: Максим Красюк рассказал о выгоде и рисках

Коллективные инвестиции на юге и вклады частных инвесторов в земельные активы: Максим Красюк рассказал о выгоде и рисках

В 18-м выпуске видеоподкаста «Югополис» основатель союза инвесторов «Мир» Максим Красюк рассказал о вложениях в землю и коммерческую недвижимость.

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