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iPhone Duo изначально получил заметную складку на экране

iPhone Duo изначально получил заметную складку на экране

Впрочем, это особенность почти всех складных смартфонов Первые фотографии iPhone Duo в руках пользователей показали важную деталь: на большом 7,6-дюймовом внутреннем экране отчетливо видна складка.

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