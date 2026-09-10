iPhone Duo изначально получил заметную складку на экране

Впрочем, это особенность почти всех складных смартфонов Первые фотографии iPhone Duo в руках пользователей показали важную деталь: на большом 7,6-дюймовом внутреннем экране отчетливо видна складка.
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