Глава государства обозначила приоритеты внешней политики на 2025 год

Президент Майя Санду обозначила приоритетные направления внешней политики на следующий год в ходе видеоконференции с послами Республики Молдова, подчеркнув важность продвижения интересов граждан и поддержки экономического развития страны.
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