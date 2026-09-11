Vivo представила дизайн флагмана X500 Pro Max с акцентом на съёмку

Компания Vivo впервые официально раскрыла внешний вид флагманского смартфона X500 Pro Max. Презентация всей серии X500 запланирована на 21 сентября, и в этом году линейка впервые получит версию Pro Max.
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