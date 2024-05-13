Продюсер Бабичев: жюри «Евровидения» украли победу у участницы из Израиля

Галина глушкова

Ой, Ой! Какие-то проблемы? А как Россию представляла толстожопая Манижа? И не спросили мнения по ее выдвижению не у одного россиянина. А на чьи денежки эта мерзопакостная, типа россиянка, унижала российских женщин? А к чему сейчас какие-то высказывания по поводу голосований на Евровидения? Что, чиновники России чем-то отличаются от жюри этого конкурса?