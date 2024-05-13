Участница «Евровидения» из Израиля была достойна победы в конкурсе в 2024-м году, однако жюри музыкального состязания противостояли ее первенству.
Продюсер Бабичев: жюри «Евровидения» украли победу у участницы из Израиля
Комментарии
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Галина глушкова
Ой, Ой! Какие-то проблемы? А как Россию представляла толстожопая Манижа? И не спросили мнения по ее выдвижению не у одного россиянина. А на чьи денежки эта мерзопакостная, типа россиянка, унижала российских женщин? А к чему сейчас какие-то высказывания по поводу голосований на Евровидения? Что, чиновники России чем-то отличаются от жюри этого конкурса?
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