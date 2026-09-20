Вчера мы ездили за ингредиентами для приготовления Лимончелло (я его очень уважаю, поэтому с большой буквы!).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Муж выгнал собаку...
- Муж выгнал собаку...
- Правильно говорят...
водка как водка, чего ее пробовать )))))))
А кто пьёт-то?
Мы только похмеляемся...
Я туда хочу, с ними, хотя тоже не пью!