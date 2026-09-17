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Северодвинец нашел деньги на погашение кредита после ареста машины

Северодвинец нашел деньги на погашение кредита после ареста машины

Мужчина задолжал банку почти 112 тысяч рублей и не выплатил деньги в установленный срок.В Северодвинске мужчина погасил задолженность перед банком после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль УАЗ «Патриот».

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