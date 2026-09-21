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Новости Липецка

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Иван Семенихин завоевал серебро Кубка России по стрельбе в Подмосковье

Иван Семенихин завоевал серебро Кубка России по стрельбе в Подмосковье

Иван Семенихин из Липецкой области завоевал серебро в упражнении «Пистолет малокалиберный, стандартный, 25 метров, скоростная стрельба».

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