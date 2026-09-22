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Разработчики сталкиваются с выгоранием, боясь последствий развития ИИ

Сотрудники ведущих компаний и организаций, занимающихся развитием искусственного интеллекта, все чаще сталкиваются с психологической нагрузкой из-за работы над технологиями, которые, по их мнению, могут нести риски для общества.

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