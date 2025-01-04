Петербург попал под влияние уходящего циклона

В городе ожидается снег. В Санкт-Петербурге сегодня, 4 января, днем ожидается от -4° до -6°. Город находится под влиянием тыловой части уходящего циклона, который спровоцирует снегопад и снижение температуры, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.