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Петербург попал под влияние уходящего циклона

Петербург попал под влияние уходящего циклона

В городе ожидается снег. В Санкт-Петербурге сегодня, 4 января, днем ожидается от -4° до -6°. Город находится под влиянием тыловой части уходящего циклона, который спровоцирует снегопад и снижение температуры, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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