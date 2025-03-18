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NAS Sports. Финал. Московское «Динамо» сыграет с итальянской «Гроттаццолиной», «Падуя» против «Эльсамави» в матче за третье место

NAS Sports Tournament Дубай, ОАЭ Финал 20 марта, четверг Динамо (Россия) – Гроттаццолина (Италия) – 20.

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