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Депутат Никитин призвал снизить пенсионный возраст для граждан России

Депутат Никитин призвал снизить пенсионный возраст для граждан России

Парламентарий Мособлдумы Анатолий Никитин считает справедливым откатить пенсионную реформу назад.Народный избранник Московской областной думы Анатолий Никитин выступил с инициативой снизить пенсионный возраст в России до дореформенных показателей – 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

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