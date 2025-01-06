Депутат Никитин призвал снизить пенсионный возраст для граждан России

Парламентарий Мособлдумы Анатолий Никитин считает справедливым откатить пенсионную реформу назад.Народный избранник Московской областной думы Анатолий Никитин выступил с инициативой снизить пенсионный возраст в России до дореформенных показателей – 55 лет для женщин и 60 для мужчин.
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