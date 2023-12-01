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Марцел Личка: «Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится. Костя — мой»

Марцел Личка: «Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится. Костя — мой»

— Я всегда рад встретиться с Аршавиным (заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию – прим.

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