«ЛизаАлерт» Крым: пропал 27-летний мужчина в желтой кофте

Крымское подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» разместило в своем паблике в соцсети ориентировку на молодого мужчину:«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Мамасадыков Эдуард Сергеевич, 27 лет, город Саки - город Ялта».
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