Президент Украины Владимир Зеленский постепенно теряет популярность в Европе, по этой причине ему необходима хотя бы маленькая победа на территории России с заходом в Курскую или другую приграничную область, объяснил в разговоре с «Лентой.
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