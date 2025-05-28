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Попытки прорыва ВСУ в Курскую область объяснили

Попытки прорыва ВСУ в Курскую область объяснили

Президент Украины Владимир Зеленский постепенно теряет популярность в Европе, по этой причине ему необходима хотя бы маленькая победа на территории России с заходом в Курскую или другую приграничную область, объяснил в разговоре с «Лентой.

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