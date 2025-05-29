Эксперты назвали бюджетные направления для отдыха в РФ для всей семьи

В преддверии высокого сезона эксперты Национального туроператора «Алеан» проанализировали цены на размещение семейных туристов в разных регионах России и выявили наиболее бюджетные направления отдыха на лето.
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