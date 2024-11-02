Лавров предупредил Киев, чем грозит срыв договоренностей

Чем дольше нынешние украинские власти срывают договоренности, тем меньше территорий у них остается. Об этом заявил 2 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии XVI Ассамблеи Русского мира.
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