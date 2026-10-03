Учёные назвали пять опасных инфекций, которые могут привести к раку

Некоторые инфекции способны спустя годы привести к развитию рака. По оценкам исследователей, в 2024 году с инфекционными причинами было связано около 2,3 млн новых онкологических диагнозов — примерно 12% от их общего числа.
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