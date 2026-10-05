В Раменском раскрыли «работный дом»: 5 арестов за рабский труд

Полиция задержала в Раменском пятерых подозреваемых в организации трудового рабства в арендованном трёхэтажном доме, где у людей отбирали документы и под угрозами принуждали работать без оформления.
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