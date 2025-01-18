«Руки не слушались, голова обледенела» 60 лет назад грандиозная морская катастрофа потрясла СССР. Из ста рыбаков выжил только один

19 января 1965 года, ровно 60 лет назад, рыбопромысловый флот СССР понес беспрецедентные потери: в Беринговом море сильнейший шторм, переходивший в ураган, потопил сразу четыре траулера, которые добывали сельдь недалеко от Аляски.