"Киев рухнет как карточный домик": в Британии назвали условие бегства Зеленского

Британский военный аналитик объяснил визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев.Визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев был вызван опасениями, что западные дипломаты начнут покидать украинскую столицу, а Владимир Зеленский последует за ними.