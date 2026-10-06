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Царьград

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"Киев рухнет как карточный домик": в Британии назвали условие бегства Зеленского

"Киев рухнет как карточный домик": в Британии назвали условие бегства Зеленского

Британский военный аналитик объяснил визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев.Визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев был вызван опасениями, что западные дипломаты начнут покидать украинскую столицу, а Владимир Зеленский последует за ними.

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