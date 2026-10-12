Фермеры выращивают уникальный авторский сорт клевера в Кстовском районе

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих социальных сетях поздравил нижегородцев с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и рассказал об уникальном авторском сорте клевера «Расторопный», который выращивают потомственные фермеры в Кстовском районе.
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