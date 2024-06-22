ВСУ потеряли до 1015 боевиков из-за действий группировок "Юг" и "Центр" в ДНР

REUTERS/Alina Smutko Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки до 1015 военных в зоне действия подразделений группировок российских войск "Центр" и "Юг" в ДНР, сообщили в Минобороны России.
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